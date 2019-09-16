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На Урале суд отправил в колонию 79-летнего мужчину за убийство родственников

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд приговорил 79-летнего мужчину из Невьянска к шести годам колонии строгого режима за убийство двух родственников, совершенное в декабре 2018 года во время застолья. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд и следствие установили, что к мужчине на поминки жены пришли сноха и ее брат. Сноха была ранее судима за убийство мужа - сына хозяина дома. Она и ее брат попросили в долг на поездку в Турцию, хозяин дома им отказал.

Началась драка. Хозяин квартиры смертельно ранил гостей кухонным ножом и пришел в полицию с повинной.

Защита в суде доказала, что брата снохи он убил , действуя в пределах необходимой обороны, поскольку первым подвергся нападению и был ранен.

Невьянск Свердловский областной суд

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