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Туриста из Латвии смыло волной с пирса под Калининградом

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Калининградской области погиб турист из Латвии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР.

По данным ведомства, в воскресенье, 15 сентября, 49-летнего мужчину смыло волной в море с прогулочного пирса в Зеленоградске. Он приехал в Калининградскую область в составе туристической группы из Латвии.

Начата доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В минувшее воскресенье на Балтийском побережье был сильный порывистый ветер и шторм.

Калининградская область

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