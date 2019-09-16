Суд ликвидировал единственный в Ингушетии духовный центр мусульман

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) Ингушетии вынес постановление по иску регионального управления Минюста о ликвидации муфтията республики. Об этом сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник, 16 сентября.

Собеседник агентства добавил, что религиозная организация "Духовный центр мусульман Ингушетии" будет исключена из Единого госреестра юридических лиц.

В свою очередь, представитель духовенства республики заявил "Интерфаксу", что решение ВС Ингушетии о ликвидации муфтията будет обжаловано в вышестоящей инстанции. При этом он сообщил, что это решение не остановит работу совета алимов, имамов мечетей, ученых-богословов, которые "с полной отдачей и в том же режиме" будут продолжать свою деятельность.

В конце декабря 2015 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров раскритиковал работу Духовного центра мусульман республики, предложив муфтию Исе Хамхоеву уйти в отставку и провести выборы нового муфтия. В свою очередь муфтий Хамхоев отказался покидать свой пост.

Глава республики выразил недовольство деятельностью муфтията, в том числе реакцией на события, произошедшие летом 2015 года, которые по его словам, подрывают авторитет официального духовенства.

В июне 2015 года в Насыр-Кортской мечети Назрани произошла массовая драка с участием муфтия. Прихожане в мечети поссорились на почве религиозных противоречий.

В марте 2016 года Евкуров заявил, что муфтият республики как общественная организация будет ликвидирован.