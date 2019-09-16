Что произошло за день: понедельник, 16 сентября

Взрыв в центре вирусологии, дорожающая после атаки дронов нефть и прочистка мусоропровода огнем

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв. Биологически опасных веществ в помещении не было, в пострадавшем корпусе шел ремонт. При взрыве баллона газа пострадал один рабочий, он госпитализирован с ожогами.

- Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии. Комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться, пресс-служба Александра Лукашенко заверила, что независимость остается приоритетом.

- Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России. На первой строчке "ЛУКОЙЛ", чья выручка в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей. Следом идут "Сургутнефтегаз" и X5 Retail Group.

- Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась. При этом Ирина Алашкевич признала, что на скандальной аудиозаписи ее голос, но настаивает, что ее слова вырваны из контекста.

- Суд арестовал экс-хоккеиста Мусатова по делу о хищении 45 млн рублей. Бывшему игроку "Спартака" грозит до 10 лет колонии. ПО версии следствия он замешан в мошенничестве с криптовалютой.

- Нефть подорожала более чем на 10% на новостях из Саудовской Аравии. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже поднялись до 67,35 долларов за баррель. Аналитики предрекают, что атака дронов на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии может кардинально изменить ситуацию на Ближнем Востоке. Между тем, Арабская коалиция заявила, что при атаке использовались беспилотники иранского производства.

- Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином. Взрывом выбило стекла в окнах некоторых квартир и повредило пять автомобилей у подъезда, люди не пострадали.