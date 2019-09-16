Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярске полицейские задержали жильца многоэтажного дома, который устроил взрыв в мусоропроводе, который хотел прочистить. Взрывом выбило стекла в окнах некоторых квартир и повредило пять автомобилей у подъезда, люди не пострадали, сообщила пресс-служба краевого МВД.

По предварительной версии, мужчина 1980 года рождения вылил в ствол мусоропровода ведро бензина, а затем бросил туда зажженную спичку.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося, в том числе как задержанный приобрел бензин.

Взрыв в десятиэтажном доме произошел днем 15 сентября. После этого из подъезда эвакуировали 37 человек, в том числе троих детей.