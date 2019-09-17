Новокузнецкой девочке, которой подруги подожгли платье, сделали несколько операций

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пятилетняя девочка из Новокузнецка (Кемеровская область), госпитализированная в августе с ожогами 75% тела, благополучно перенесла несколько операций и дала показания следствию, подтвердив, что платье на ней подожгли ее знакомые. Об этом сообщила "Интерфаксу" мать ребенка Людмила Лепке во вторник.

"Ее состояние стабилизировалось, врачи вывели ее из медикаментозной комы, сделали несколько операций по пересадке кожи, но она все равно остается в реанимации. Ее опрашивал следователь, она сказала, что платье на ней специально подожгли две сестры-подруги: одна девочка держала за руки, а вторая сзади поджигала платье. Экспертиза также показала, что это не могло произойти случайно", - сказала Лепке.

По словам женщины, врачи не уточняют, сколько времени уйдет на лечение пострадавшей, это зависит от ее организма. Лепке также добавила, что подруги, которые пытались сжечь ее дочь, "рядом живут, извиняться за то, что сделали, даже не пытались".

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) "Интерфаксу" заявили, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело по ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Девочки, которые подожгли платье пострадавшей, еще не достигли возраста уголовной ответственности. Им назначены психолого-психиатрические экспертизы, добавил представитель пресс-службы. Кроме того, в рамках расследования дела проведут пожарную экспертизу, отметил он.

Как сообщалось, в начале августа в Новокузнецке пятилетняя девочка с врожденным пороком сердца попала в больницу, где у нее диагностировали 75% ожогов тела. Мать девочки сообщала "Интерфаксу", что инцидент произошел, когда ребенок гуляла с двумя подругами 9 и 11 лет, приходящимися друг другу сестрами. Когда платье на ребенке начало гореть, сестры сбежали, оставив девочку одну, тем не менее, она сумела добежать до дома, где ее потушил старший брат.

В пресс-службе регионального управления СКР агентству сообщали, что платье загорелось в тот момент, когда пострадавшая, взявшись за руки с одной из сестер, начала кружиться, а в это время вторая баловалась с зажигалкой рядом с ними.