В МВД сообщили о семнадцати раскрытых в этом году ячейках исламистов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - МВД России совместно с ФСБ выявлено порядка 17 законспирированных ячеек ИГ (запрещена в РФ) на территории субъектов России в 2019 году, сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных.

Как написал Ильиных в статье в журнале "Полиция России", работа ячеек была пресечена на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Он отметил, что "для России, где шестую часть населения составляют мусульмане и трудится значительное количество мигрантов из Центральной Азии, эти процессы крайне опасны".