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В Росгвардии подтвердили гибель солдата на учениях под Смоленском

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Проводится служебная проверка по факту получения травм двумя военнослужащими Росгвардии на учениях в Смоленской области, один из которых в результате погиб. Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии РФ.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что бронетранспортер 16 сентября сбил двух сотрудников Росгвардии, которые искали мины на учениях в Краснинском районе Смоленской области на территории деревни Жорновка. Новостной сайт Smolnarod сообщил, что в ночь на вторник скончался один из травмированных военнослужащих, которому было около 21-22 лет. По имеющейся в СМИ информации, водитель БТР не заметил впереди идущих саперов из-за дымовой завесы, которая возникла из-за внезапно взорвавшейся в районе учений мины.

Росгвардия Смоленская область

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