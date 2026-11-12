Индекс МосБиржи превысил 2500 пунктов впервые с конца октября

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на утренней сессии в четверг превысил рубеж 2500 пунктов (максимум с конца октября) после завершения накануне трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби, которые не принесли прорывных решений, но оставили шансы для соглашения о заключении мира; сдерживающим фактором выступает коррекция нефти вниз (январский фьючерс на Brent торгуется ниже $91,3 за баррель после роста накануне вечером выше $94).

К 07:37 по Москве индекс МосБиржи составил 2502,67 пункта (+0,5%), индекс РТС - 953,76 пункта (+0,5%); лидируют в росте бумаги "ВК" (+5,4%), АФК "Система" (+2,1%), "Т-Технологии" (+1,9%), ВТБ (+1,6%), "Русала" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 07:37 по Москве составил 3,62 млрд рублей (из них 705,76 млн рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 610,29 млн рублей на бумаги "ВК" и 546,88 млн рублей на акции ВТБ).

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский накануне выразил мнение, что по итогам встречи ее участникам удалось приблизиться к миру. "Мне кажется, да. Но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции США и от того, обретет ли разум Европа" - сказал Мединский в интервью ИС "Вести". "В любом случае все те задачи, которые мы ставили, будут достигнуты", - отметил он.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил в среду, что на переговорах в Абу-Даби удалось добиться прогресса по гарантиям безопасности для Украины. Кушнер также объявил, что вместе с коллегой Стивом Уиткоффом в четверг планирует посетить Москву и обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным прошедшие в Абу-Даби переговоры по украинскому урегулированию. "Мы с Уиткоффом собираемся завтра посетить Москву, где встретимся с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить то, о чем мы говорили сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по ряду других вопросов", - заявил Кушнер журналистам в среду.