Виктор Бут выразил уверенность в скором возвращении в РФ из американской тюрьмы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в США в тюрьме "Марион", назвал слепой и глухой систему американского правосудия, с которой он не пойдет на сделку.

"Американская система правосудия глуха и слепа, какие еще тут договоренности", - сказал он журналистам в ходе публичного телефонного разговора. Также россиянин заявил, что со стороны американских властей разговоров о его возможном обмене не было.

Вместе с тем, Бут выразил уверенность, что в скором времени вернется в Россию. "Надежда вернуться всегда есть. Не то, что надежда, есть полная уверенность, что я вернусь скоро", - сказал он.

Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма.

16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Бут отбывает срок в тюрьме города Марион в штате Иллинойс. Он отрицает все обвинения и заявляет, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.