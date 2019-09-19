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СК начал проверку из-за избиения учителем первоклассника в Красноярске

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку после сообщений СМИ об учителе школы в Красноярске, ударившем первоклассника во время урока, сообщает в четверг пресс-служба Главного следственного управления СКР по краю.

По ее данным, информация о происшествии появилась в СМИ 18 сентября. Следствие отмечает со ссылкой на СМИ, что после того, как педагог ударил ребенка, "несколько учеников также в шуточной форме задевали школьника", а учитель их издевательства не пресек.

После проверки следователи примут процессуальное решение. Городское управление образования и руководство школы начали собственную проверку.

Об инциденте в школе номер 16 "ТВК Красноярск" рассказала мама избитого семилетнего мальчика. По данным телекомпании, учитель заявил, что ударил ребенка, потому что тот баловался во время занятия и нарушал технику безопасности. Сейчас преподаватель отстранен от работы.

Красноярск

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