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Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Грозном потушен

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание, возникшее в задании торгово-развлекательного комплекса "Гранд-Парк" в Грозном, ликвидировано, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Пожар потушен! По данным правоохранительных органов жертв и пострадавших нет", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в Грозном загорелся крупнейший в городе торгово-развлекательный центр. Огнем были охвачены все три этажа, движение по проспекту перед ТЦ перекрыто. Возгорание в ТЦ в Грозном локализовали на площади 700 кв. м.

Чечня Грозный

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