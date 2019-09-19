Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Грозном потушен

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание, возникшее в задании торгово-развлекательного комплекса "Гранд-Парк" в Грозном, ликвидировано, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Пожар потушен! По данным правоохранительных органов жертв и пострадавших нет", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в Грозном загорелся крупнейший в городе торгово-развлекательный центр. Огнем были охвачены все три этажа, движение по проспекту перед ТЦ перекрыто. Возгорание в ТЦ в Грозном локализовали на площади 700 кв. м.