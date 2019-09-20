По факту расстрела лаек под Пермью возбудили уголовное дело

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Полиция в рамках уголовного дела устанавливает обстоятельства жестокого убийства четырех охотничьих собак в Прикамье, сообщается на сайте главного управления МВД края в пятницу.

По факту убийства собак породы западно-сибирская лайка дело заведено по ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными), заявили в МВД. Отмечается, что виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел 15 сентября в охотничьем хозяйстве "Глухарь". По данным журналистов, бывший замминистра промышленности и предпринимательства региона, а ныне глава охотхозяйства "Глухарь" Виктор Усенко, в присутствии районного охотоведа расстрелял четырех собак, принадлежащих другому охотнику.

Как отмечает местное интернет-издание "59.ру", среди застреленных собак были две взрослых лайки и две молодых. Их владелец рассказывал, что Усенко не понравился их лай. Экс-чиновник посчитал, что лай может спугнуть лосей, пояснил хозяин убитых животных.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

В пресс-службе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края сообщили, что в отношении охотинспектора, присутствующего при инциденте, издан приказ о проведении служебной проверки.

Усенко работал в правительстве региона до 2016 года.