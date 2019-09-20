Доля пшеницы с высоким содержанием протеина в РФ выросла до рекордных 68%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доля российской пшеницы с высоким содержанием протеина (от 12,5%) в 2019 году выросла до 68% от ее общего урожая с 34% в 2018 году, свидетельствуют данные Центра оценки качества зерна (структура Россельхознадзора).

"Мы видим, что в этом году пшеницы с протеином более 12,5% - 68% от всего урожая, это для нас рекордный показатель", - заявила директор центра Юлия Королева, выступая на конференции Russian crop production-2019/20.

По словам Королевой, валовой сбор мягкой пшеницы на сегодняшний день составил 67 млн тонн, из них было обследовано 25 млн тонн.

Средневзвешенное значение содержания протеина в пшенице в текущем сезоне составило рекордные 12,9% (в 2018 году этот показатель был равен 12,1%).

В июле-августе средневзвешенный показатель массовой доли белка в экспортных партиях составлял 12,8%, максимальное значение достигало 17,5%, сообщается в презентации центра.

В структуре урожая основная часть пришлась на пшеницу четвертого класса - 47,3%. Доля пшеницы третьего класса составила 31,2%, пятого класса - 21%, второго класса - 0,03%. Кроме того, в России впервые с 2012 года была выявлена пшеница первого класса (0,01%).

На пшеницу первого-четвертого классов пришлось 78,6% в структуре урожая.

"Можно сказать, урожай очень хороший по своим качествам, если погода в Сибири не подведет, он будет, наверное, одним из лучших за последние годы в нашей стране, за последние лет десять", - отметила Королева.