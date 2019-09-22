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Трое жителей Омска попали в больницу с огнестрельными ранениями

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Омская полиция проводит проверку по факту вооруженного конфликта, в результате которого пострадали три человека, сообщает УМВД России по Омской области.

Трое мужчин в возрасте 30-34 лет были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ночь на воскресенье.

Как рассказали в полиции, предварительно установлено, что травмы получены в результате конфликта с двумя неизвестными возле кафе на улице Окружная дорога.

В управлении МВД по региону "Интерфаксу" уточнили, что, предварительно, выстрелы произведены из травматического оружия. По его данным, "все трое получили ранения в области туловища".

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, назначена проверка.

Омская область

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