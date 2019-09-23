Глава сельсовета заявил о готовности принять в детский сад девочку с деформацией черепа

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Башкирии глава сельсовета села Алатаны Ринат Сафуганов заявил "Интерфаксу", что никто не отказывался принять в детский сад двухлетнюю девочку с деформацией черепа и сросшимися пальцами рук. По его словам, в садике на 14 мест заняты девять, проблем с приемом туда девочки нет.

Родители ребенка раньше не просили принять ее в сад ни письменно, ни устно, добавил Сафуганов.

20 сентября НТВ сообщило, что двухлетнюю девочку отказались принять в местный детский сад, заявив, что она "распугает всех воспитанников". Затем в садике передумали, но пообещали зачислить ребенка только после того, как ей сделают операцию по разделению пальцев, чтобы она могла сама делать все то, что могут другие дети. Также выяснилось, что мать ребенка Светлана Захарова не успела продлить для нее инвалидность и лишилась социальных выплат. Скандал вокруг этой семьи подняли волонтеры.

Прокуратура начала проверку этой информации. В Минздраве Башкирии обещали положить девочку в стационар для обследования и выразили готовность направить ее в профильный федеральный центр, где ей смогут оказать высокотехнологичную медицинскую помощь.