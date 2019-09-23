Под Челябинском начали проверку жалоб врачей скорой помощи на низкие зарплаты

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав Челябинской области направит рабочую группу на станцию скорой помощи в город Сатка для урегулирования конфликта с ее сотрудниками, недовольными заработной платой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Как пояснили в пресс-службе, такое решение было принято после того, как сотрудники скорой помощи отправили коллективное обращение в адрес главного врача станции "с просьбой пояснить систему начисления зарплаты"

По сведениям регионального Минздрава, с начала 2019 года у медицинских работников области увеличилась окладная часть, и уменьшились стимулирующие выплаты.

"Общая сумма начислений осталась прежней. Такие меры были введены для того, чтобы медицинский работник мог гарантированно получать более высокий оклад, на который не могут повлиять нестабильные факторы в виде стимулирующих выплат", - пояснили в пресс-службе.

Между тем местные СМИ сообщают, что сотрудники станции скорой помощи заявляют о снижении зарплаты после изменения системы на несколько тысяч рублей. Они связывают это с тем, что ряд стимулирующих доплат сократился на 60-80%.

Ранее сообщалось, что несколько работников скорой помощи Октябрьской районный больницы в Челябинской области написали заявления на увольнения из-за недовольства оплатой труда.