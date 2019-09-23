В Екатеринбурге пропал сотрудник Ura.ru

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Журналист службы информации информационного агентства Ura.ru Александр Поздеев пропал в Екатеринбурге.

"Днем, ориентировочно в промежутке 14:00-15:00, он выехал из дома на работу, с этого времени информации о его местонахождении нет, телефоны, по которым с ним можно было бы связаться, отключены", - пишет Ura.ru.

В сообщении говорится, что серебристый Renault Logan Поздеева мог находиться в районе улицы Большакова, центра города или парка им. Маяковского. По данным городского отдела ГИБДД, в понедельник там не было аварий с участием похожих автомобилей, а в больницы Екатеринбурга не поступало пациентов с такими данными.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил агентству "Интерфакс", что лично знал Александра еще до его работы в Ura.ru.

"Это порядочный человек, профессиональный и пунктуальный журналист, всегда вовремя приходил на работу. Ситуация по меньшей мере странная", - отметил он, подчеркнув, что полиция проводит комплекс проверочных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

Горелых добавил, что ситуация на контроле руководства УМВД по Екатеринбургу.