Костромская пенсионерка лишилась 800 тыс. рублей, обратившись к "экстрасенсам"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Костромские полицейские разыскивают аферистов, которые под предлогом оказания магических услуг лишили пенсионерку 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, пожилая костромичка 1957 года рождения, увидев телевизионную рекламу, позвонила экстрасенсам и рассказала о том, что ее сын наркоман. После проведенной по телефону "диагностики" "специалисты" сообщили, что пенсионерке необходима срочная чистка кармы, дистанционное лечение физических заболеваний, а также снятие порчи с ее сына.

Женщина заплатила 300 тыс рублей за сеансы, которые длились в течение месяца, а через две недели маги предложили ей компенсацию за неправильную оказанную магическую помощь. Для этого ей пришлось оплатить комиссию банка и различные пошлины. Пенсионерка потратила на это еще полмиллиона рублей.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В региональном управлении МВД граждан призвали "быть бдительными, не доверять решение своих проблем некомпетентным специалистам и тем более потусторонним силам".