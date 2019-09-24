Мэрия Челябинска выяснит, кто велел покрасить историческое здание вопреки запрету

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - И.о. мэра Челябинска Наталья Котова инициировала служебную проверку и потребовала до 27 сентября выяснить, почему историческое здание в центре города покрасили розовой краской поверх облицовочного кирпича. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Дом-квартал 1956 года постройки, входящий в комплекс "Площадь революции" сейчас находится на капитальном ремонте. Главным украшением фасада считается облицовочный кирпич отделки.

Активист-урбанист Лев Владов написал в соцсетях о том, что дом начали красить розовой краской, вопреки законодательному запрету. Он отметил, что здание является частью самого красивого архитектурного ансамбля в городе и находится в ста метрах от администраций мэра и губернатора. По версии Владова, рабочие неправильно поняли техзадание: "В паспорте фасада указан цвет плитки - как у краски под названием "Тиккурила Фасадная"... В любом случае, на другой странице ТЗ ясно написано - ремонт и чистка плитки, но никак не покраска".