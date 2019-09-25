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Рослесхоз не нашел подтверждения версии о поджогах лесов для сокрытия вырубок

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сравнение территорий незаконной рубки леса в РФ и очагов возгорания лесных пожаров показало, что версия о поджоге для сокрытия следов преступления не находит подтверждения, сообщил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

На совещании в Красноярске в среду он отметил, что в текущем году в РФ были зафиксированы "всего пять случаев", когда очаги пожаров совпали с местами, где производилась незаконная вырубка леса.

Климов заявил, что с незаконной рубкой борются с помощью усиления патруля и увеличения числа инспекторов до 23 тысяч человек.

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Лесные пожары в Красноярском крае

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Рослесхоз

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