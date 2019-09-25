Вячеслав Лебедев назначен главой Верховного суда еще на шесть лет

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации в среду назначил Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда РФ на новый шестилетний срок.

За кандидатуру Лебедева проголосовали абсолютное большинство сенаторов, двое против.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Лебедева уникальным профессионалом в судебной системе, который сделал многое для ее развития. "Он человек опытный, мудрый и абсолютно не косный", - сказала она.

Матвиенко выразила надежду на дальнейшее активное сотрудничество Совета Федерации с Верховным судом.

Сам Лебедев пообещал сенаторам оправдать высокое доверие.

"Я оправдаю его, я буду честен и беспристрастен при рассмотрении дел, выносить решение только в соответствии с законом", - сказал он.

Лебедев находится на посту главы Верховного суда с июля 1989 года.

Вячеслав Лебедев родился в Москве 14 августа 1943 года, в 1968 году окончил юридический факультет МГУ Ломоносова. В должности судьи начал работу с 1970 года народным судьей Ленинградского районного народного суда Москвы (сейчас - Головинский суд Москвы), затем был председателем Железнодорожного районного народного суда Москвы (ныне - Коптевский суд). В 1986 - 1989 годах был председателем Мосгорсуда.