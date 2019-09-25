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Счетную палату обеспокоил рост цен на продукты после хорошего урожая

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Счетной палате обеспокоены тем, что, несмотря на увеличение сбора сельхозпродукции в этом году, цены на продовольствие растут.

"Несмотря на не очень благоприятные погодные условия, сельское хозяйство продолжает демонстрировать неплохие результаты. Но при росте объема производства сельхозпродукции - если сравнить июль текущего года к июлю прошлого года, это порядка 6% - необходимо отметить и рост цен на отдельные продукты питания, которые входят в состав потребительской корзины", - сказалл аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс на правительственном часе в Госдуме, где заслушали доклад главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

"Так, с 1 января текущего года подорожали яблоки, лук, морковь, рис, пшеничная мука, ржаной хлеб. Учитывая позитивные итоги уборочной кампании, такая ситуация на потребительском рынке вызывает некоторое беспокойство", - сказал аудитор.

Счетная палата РФ

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