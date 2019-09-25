Глава МВД призвал бизнесменов перестать "кошмарить" друг друга с помощью полиции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о проблеме частых случаев обращения в полицию предпринимателей, стремящихся использовать правоохранительные органы при решении гражданских споров.

По словам главы МВД, на заседании правительственной комиссии в понедельник, 23 сентября, он через заместителя председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) призвал предпринимателей принять меры, чтобы "бизнесмены прекратили кошмарить бизнесменов руками сотрудников органов правопорядка".

Это, в первую очередь, касается вопросов возврата кредитов, отметил министр. "Получается, что сегодня требуют возбудить дело, завтра требуют погасить свои кредиты, а это дело прекратить, все шишки ложатся на плечи сотрудников внутренних дел", - заявил Колокольцев в среду на заседании Общественного совета при МВД РФ.

В свою очередь начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Юрий Валяев также обратил внимание, что частые обращения предпринимателей к сотрудникам службы участковых уполномоченных мешают им выполнять свои прямые обязанности.

"Необходимо посмотреть и проанализировать, почему сотрудники полиции, в основном участковые, занимаются заявлениями, которые имеют гражданско-правовой характер. Таких материалов у нас фактически половина, и это однозначно несвойственная для нас функция, на которую очень большой объем наших усилий растрачивается", - заявил Валяев.