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23-летнюю няню арестовали под Тюменью за похищение и убийство младенца

23-летнюю няню арестовали под Тюменью за похищение и убийство младенца
Фото: СК РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Заводоуковский районный суд Тюменской области арестовал на два месяца 23-летнюю Викторию Айметдинову, обвиняемую в похищении и убийстве младенца, с которым ее попросили посидеть, сообщила пресс-служба суда.

Сама девушка против заключения под стражу не возражала.

Как сообщалось, шестимесячный ребенок был похищен днем 24 сентября в Заводоуковске. Как выяснилось, мальчика забрала знакомая семьи, которая за ним присматривала в качестве няни. На следующий день после пропажи девушку обнаружили в лесу с телом младенца на руках. Вину в похищении и убийстве ребенка она признала.

Ранее в числе мотивов Айметдиновой называли ссору: похищенный младенец был младшим братом молодого человека, с которым девушка встречалась и затем поругалась.

В пресс-службе тюменского УМВД также сообщали, что девушка ранее была судима за применение насилия в отношении представителя власти. Согласно сайту города Муравленко в ЯНАО, пять лет назад 18-летняя Айметдинова, будучи пьяной, избила несовершеннолетнюю девушку и за это предстала перед судом.

Тюменская область Виктория Айметдинова Заводоуковск

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