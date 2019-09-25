Адвокаты попросили Колокольцева не вводить план "Крепость" во время массовых акций

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева не вводить план "Крепость" в территориальных органах внутренних дел. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе палаты в среду.

"Адвокатское сообщество обеспокоено тем, что адвокаты не могут реализовать свои профессиональные права, установленные Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", - сказал Пилипенко на заседании Общественного совета при МВД России.

Он обратил внимание Колокольцева на то, что, по мнению адвокатов, план "Крепость" вводится в территориальных органах внутренних дел, когда это не обусловлено реальной обстановкой.

По его словам, в ряде случаев это приводило к тому, что адвокатов не допускали к своим подзащитным в период действия плана. Как следствие, это влекло за собой нарушения конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи.

Пилипенко попросил Колокольцева учесть данное обстоятельство и принять меры, чтобы не допускались подобные ситуации.

При этом он пообещал, что среди адвокатского сообщества будет проведена разъяснительная работа по должному оформлению своих полномочий от доверенных лиц и документов, подтверждающих их наличие.

План "Крепость" - это порядок действий при подаче сигнала "Крепость". Этот сигнал дается в МВД для сбора личного состава, чтобы пресечь захват собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск.