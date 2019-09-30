Адвокат сообщил об увольнении полицейского, не пустившего его к главе ФБК Жданову

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции, не допустивший адвоката к задержанному в ходе несанкционированной акции 27 июля директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову, уволен со службы.

"В поступившем мне из Управления внутренних дел по Зеленоградскому району столицы ответе говорится, что после проведенной проверки по моему обращению уволен сотрудник ОМВД", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин.

Как отмечается в ответе полиции, "в результате проведенной проверки факты, изложенные в обращении, подтвердились частично, ваши доводы признаны обоснованными, обращение поддержанным".

Комментарием полиции "Интерфакс" пока не располагает.

Жданов был задержан в ходе несанкционированной акции 27 июля и доставлен в отдел полиции по районам Матушкино и Савелки. Прибывшего в отдел Воронина отказались пускать к его подзащитному, после чего он обратился в прокуратуру.

Несанкционированная акция проходила против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Днем столичная полиция насчитала около 3,5 тысячи участников акции. В ходе нее были задержаны свыше 1 тысячи человек.