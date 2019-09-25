Поиск

От пожара на российском траулере в Норвегии пострадали 12 моряков

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку после сообщений в СМИ о пожаре на российском рыболовном траулере "Бухта Наездник", стоящем в порту Тромсе на севере Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Как отмечается, траулер находился в порту на ремонте. Предположительно, пожар случился во время сварочных работ. На борту в это время находилось 29 членов экипажа, 12 из которых обратились за медицинской помощью.

В настоящее время все члены экипажа эвакуированы.

По данным открытых источников, траулер "Бухта Наездник" принадлежит ПАО "Мурманский траловый флот".

РФ Норвегия

Новости

В Думе собрались запретить иностранным НКО открывать в России филиалы

Генерал МВД Мельников арестован по делу о вымогательстве 100 млн рублей

На Урале задержан настоятель обители милосердия, воспитывающий 70 приемных детей

Последняя в истории ракета "Союз-ФГ" с экипажем МКС стартовала с Байконура

Подозреваемая в похищении младенца, найденного мертвым, ранее была судима

Источник узнал о задержании генерала МВД по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Источник узнал о задержании генерала МВД по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Суд в Петербурге освободил оппозиционера, подозреваемого в осквернении могил

Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Минэкономразвития предложило выделить на развитие Крыма еще 2,6 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');