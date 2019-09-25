От пожара на российском траулере в Норвегии пострадали 12 моряков

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку после сообщений в СМИ о пожаре на российском рыболовном траулере "Бухта Наездник", стоящем в порту Тромсе на севере Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Как отмечается, траулер находился в порту на ремонте. Предположительно, пожар случился во время сварочных работ. На борту в это время находилось 29 членов экипажа, 12 из которых обратились за медицинской помощью.

В настоящее время все члены экипажа эвакуированы.

По данным открытых источников, траулер "Бухта Наездник" принадлежит ПАО "Мурманский траловый флот".