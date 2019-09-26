В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер

Фото: Reuters

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Рыболовный траулер "Бухта Наездник" (принадлежит ПАО "Мурманский траловый флот", входящему в Группу "Норебо") в результате пожара лег на левый борт у причала в норвежском порту Тромсе, сообщили "Интерфаксу" в компании "Мурманский траловый флот" в четверг.

Генконсульство РФ в Киркенесе уточнило, что российские граждане во время пожара не пострадали. Все моряки благополучно эвакуированы с судна, огонь тушат норвежские пожарные.

Судя по фото и видео с места события, судно почти полностью ушло под воду.

В компании "Мурманский траловый флот" отметили, что экипаж судна уже находится в гостинице, с ним все в порядке. Предполагается, что после юридических процедур моряков доставят в Мурманск.

По предварительным данным, траулер "Бухта Наездник" находился в порту Тромсе на ремонте, а пожар начался в среду во время сварочных работ. На борту находились 29 членов экипажа, 12 из которых обратились за помощью к врачам.