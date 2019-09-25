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В Думе собрались запретить иностранным НКО открывать в России филиалы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пресечь "антироссийскую деятельность" иностранных некоммерческих организаций (НКО) в России поможет запрет на открытие их отделений и филиалов, считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Мы должны продолжить работу по усилению государственного надзора за теми программами, проектами, на которые НКО потратили иностранные финансовые ресурсы и на основе этого анализа будем готовить поправки в законодательство о некоммерческих организациях", - сказал Гаврилов в среду на встрече с делегацией Всекитайского собрания народных представителей.

По его словам, в качестве следующей законодательной меры по пресечению "антироссийской деятельности" иностранных некоммерческих неправительственных организаций будет "исключение таких форм деятельности иностранных некоммерческих неправительственных организаций в Российской Федерации, как отделения и филиалы".

Гаврилов отметил, что "аналогичные ограничения уже предусмотрены Федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях" в отношении иностранных религиозных организаций".

Согласно этому закону иностранная религиозная организация может открыть в нашей стране только свое представительство.

"В отличие от отделений и филиалов, представительство иностранной НКО не вправе выполнять функции последней и осуществлять соответствующую деятельность, за исключением представительства интересов иностранной некоммерческой неправительственной организации", - пояснил глава комитета.

Госдума

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