Экс-сотрудник Росгвардии, насмерть сбивший ребенка на "зебре", осужден на три года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пятигорский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам колонии-поселения бывшего военнослужащего управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Мурата Теунаева, который насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщает в четверг Главное военное следственное управление СКР.

По данным следствия, в октябре 2017 года Теунаев на своей "Ладе" сбил 10-летнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Полученные травмы оказались для школьницы смертельными.

В ходе предварительного следствия и в суде рядовой запаса вину не признал и отказался давать показания. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и помимо основного наказания запретили ему на два года управлять транспортом