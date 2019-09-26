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Минобороны объявило закрытый конкурс на страхование военных с премией 9 млрд руб.

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ объявило закрытый конкурс на выбор страховщика по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы в период с 2020 по 2021 года.

Как сообщается на сайте госзакупок, общая премия по договору превышает 9 млрд 7,6 млн рублей с разбивкой расходов бюджета на 4,49 млрд рублей в 2020 году и 4,51 млрд рублей в 2021 году.

Дата начала подачи заявок на конкурс Минобороны - 26 сентября 2019 года, дата окончания - 28 октября. Дата рассмотрения и оценки заявок - 15 ноября 2019 года.

Согласно условиям конкурсной документации, размер обеспечения заявки установлен на уровне 45 млн рублей, обеспечение исполнения контракта определено на уровне 30% от премии - 2,7 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, по аналогичному договору страхования военнослужащих на предшествующий двухлетний период 2018-2019 годов премия составила более 11,2 млрд рублей. Победителем этого конкурса, а также конкурса за предшествующий период на обязательное страхование личного состава Минобороны становилась компания "СОГАЗ" .

Минобороны РФ

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