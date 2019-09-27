СК и МВД раскрыли совершенное в 2016 году убийство настоятеля монастыря

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет и МВД России сообщили о задержании подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря города Переславля-Залесского в 2016 году, он отбывает наказание за аналогичное преступление.

Как сообщила, "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, оперативники, следователи и эксперты-криминалисты больше трех лет искали преступника. В результате был установлен подозреваемый - уроженец Владивостока, который в августе 2018 года получил шесть лет колонии за аналогичное преступление.

По ее словам, задержанный признал вину и заявил, что убил игумена Даниила, чтобы украсть деньги из монастырской кассы. Из колонии в Саратовской области, где он отбывает наказание, подозреваемый этапирован в Москву.

В свою очередь представитель СК Светлана Петренко сообщила, что за это преступление задержан 31-летний Александр Авдеев. По его словам, он украл примерно 1 млн рублей и потратил эти деньги на личные нужды.

Настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря игумен Даниил был убит летом 2016 года в своей келье в Ярославской области. Изначально по подозрению в убийстве был задержан послушник монастыря Александр Шулешов, однако его причастность к преступлению не подтвердилась.