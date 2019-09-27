Генпрокуратура заметила резкий рост коррупции в 2019 году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России зафиксировала в 2019 году рост коррупционных преступлений на 3,6% и рост зарегистрированных преступлений в IT-сфере, сообщила пресс-служба ведомства.

Число выявленных коррупционных преступлений выросло на 3,6% в годовом направлении, в том числе фактов дачи взятки было выявлено на 35,4% (605 преступлений) больше, а посредничества при даче взяток - на 46,4% (на 326 преступлений) больше. В прокуратуре напомнили о высокой латентности коррупционных преступлений и подчеркнули, что такие скачки в статистике позволяют говорить о конкретных результатах усиленной работы всех правоохранительных органов.

С января по август был выявлено 180 153 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации", - говорится в сообщении.