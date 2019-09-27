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Треть преступлений в России совершили пьяные преступники

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Более половины всех преступлений в России с начала года совершено рецидивистами, а каждое третье преступление совершается в нетрезвом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

"Анализ социально-криминологической характеристики преступности за январь-август 2019 года показывает, что более половины (415 тыс. 202) преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления", - говорится в сообщении.

При этом, по данным надзорного ведомства, каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество таких преступлений уменьшилось на 8,5 %.

Иностранцы и люди без гражданства совершили за это время в России 24 тыс. 92 преступления, и это на 11% меньше, чем в 2018 году.

Генпрокуратура РФ

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