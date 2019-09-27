Красноярский школьник на уроке ОБЖ случайно выстрелил девочке в ухо из травматики

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку инцидента в красноярской школе N16, в результате которого ученица 11-го класса была ранена из травматического оружия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе межмуниципального управления МВД России "Красноярское" в пятницу.

"На территории школы преподаватель ОБЖ проводил тренировку с учениками по стрельбе из травматического ружья для подготовки к участию в военно-патриотической игре. В это время один из учеников выстрелил из оружия и случайно попал в ухо проходившей ученице 11-го класса той же школы". Девушку доставили в травмпункт, оказали ей помощь и отпустили домой.

В полиции добавили, что мальчик выстрелил в школьницу неумышленно, и правоохранительные органы сейчас оценивают работу педагога и руководства школы.