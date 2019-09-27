Поиск

Красноярский школьник на уроке ОБЖ случайно выстрелил девочке в ухо из травматики

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку инцидента в красноярской школе N16, в результате которого ученица 11-го класса была ранена из травматического оружия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе межмуниципального управления МВД России "Красноярское" в пятницу.

"На территории школы преподаватель ОБЖ проводил тренировку с учениками по стрельбе из травматического ружья для подготовки к участию в военно-патриотической игре. В это время один из учеников выстрелил из оружия и случайно попал в ухо проходившей ученице 11-го класса той же школы". Девушку доставили в травмпункт, оказали ей помощь и отпустили домой.

В полиции добавили, что мальчик выстрелил в школьницу неумышленно, и правоохранительные органы сейчас оценивают работу педагога и руководства школы.

Красноярск

Новости

Поставки санкционных продуктов в Россию за девять лет сократились в 100 раз

Поставки санкционных продуктов в Россию за девять лет сократились в 100 раз

Ученые нашли рыб в считавшемся необитаемым придонном слое Черного моря

Ученые нашли рыб в считавшемся необитаемым придонном слое Черного моря

Малахов выразил сожаление из-за реакции киргизов на его слова о ДТП в Москве

Малахов выразил сожаление из-за реакции киргизов на его слова о ДТП в Москве

В Госдуме проверят статьи "Русской службы BBC", "МБХ Медиа", "Голоса Америки" и "Медузы" на нарушение закона

Комиссия по вмешательству нашла у Deutsche Welle признаки иностранного агента

Комиссия по вмешательству нашла у Deutsche Welle признаки иностранного агента

Соратник Навального в Архангельске стал третьим осужденным по "дадинской" статье

Новый ударный дрон "Охотник" и истребитель Су-57 впервые совершили совместный полет

Новый ударный дрон "Охотник" и истребитель Су-57 впервые совершили совместный полет

Военные прокуроры сочли 180 тысяч репрессированных осужденными обоснованно

В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ

В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ

Минобороны обнародовало видео пуска крылатой ракеты вблизи Аляски

Минобороны обнародовало видео пуска крылатой ракеты вблизи Аляски
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');