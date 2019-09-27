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В Магнитогорске детского тренера уволили за эротические фото двадцатилетней давности

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Магнитогорске тренера детского юношеского центра "Максимум" уволили по итогам прокурорской проверки, сообщили в надзорном ведомстве Правобережного района Магнитогорска. Проверку провели по жалобу детского омбудсмена Челябинской области Маргариты Павловой на то, что в соцсетях остаются ее старые постановочные фотографии в стиле садомазохизма.

Проверка выяснила, что во "ВКонтакте" есть снимки, на которых педагог запечатлена с мужчиной в обнаженном виде. Это "свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющем права несовершеннолетних воспитанников", сказала представитель прокуратуры.

Администрация школы получила прокурорское представление об устранении нарушений. Педагога уволили за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением педагогической работы (п.8 ст.81 Трудового кодекса), добавила она.

МВД Челябинской области получило просьбу проверить фотографии дочери тренера. В жалобе говорилось, что 42-летняя женщина не выполняет обязанности по воспитанию несовершеннолетней, поскольку выложила снимки ребенка, "пропагандирующие культ насилия и жестокости". На фото девочке было около семи лет. Полиция выяснила, что сессия была постановочной и проходила больше десяти лет назад, и в возбуждении уголовного дела отказала.

Эротические фото, ставшие причиной увольнения были сделаны в 2000 году в рамках культурного проекта "Эксперимент", в сети они были опубликованы позднее, на снимках - тренер по кикбоксингу Елена Конопенко и ее муж, сообщает региональное издание "74.ru".

Конопенко связала проверки и увольнение с конфликтом с руководителем центра "Максимум" Еленой Севилькаевой. По ее словам, детский клуб "Черный дракон", в котором она работала, в 2018 году был присоединен к центру "Максимум". Конопенко и Севилькаева не поладили из-за решения руководства "Максимум" закрыть клуб помощи птицам, работавший при "Черном драконе". После этого в течение года Конопенко, по ее словам, ощущала давление. Ее личные фото были впервые продемонстрированы администрацией центра на педсовете в сентябре 2018 года, утверждает она.

Конопенко пожаловалась на новое руководство детскому омбудсмену Павловой, та начала делать запросы и ей сообщили о фотографиях.

Павлова, которая уже утверждена сенатором от Челябинской области, сказала "74.ru", что на фотографии пожаловались педагоги центра. Конопенко предлагали эти снимки убрать из открытого доступа, она отвечала, что не считает это нужным и не считает снимки зазорными, объяснила чиновница. Для правовой оценки этим действиям омбудсмен обратилась в прокуратуру и СК.

Конопенко намерена добиваться восстановления на работе через суд.

Весной 2019 года в Барнауле из школы уволили учительницу русского языка Татьяну Кувшинникову из-за публикации фотографий в купальнике и коротком платье.

Магнитогорск Челябинская область Максимум Маргарита Павлова Елена Конопенко Елена Севилькаева

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