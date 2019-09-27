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Житель Ингушетии вернул полиции пулемет, выпавший из машины силовиков

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Житель Ингушетии передал полиции пулемет Калашникова с патронами, найденный на федеральной трассе "Кавказ".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что накануне на федеральной автодороге между ингушскими селами Яндаре и Гази-Юрт Назрановского района при движении "КамАЗа" с прикомандированными силовиками "при неизвестных обстоятельствах был утрачен ПКМС калибра 7,62 мм (пулемет Калашникова), снаряженный 100 патронами".

По его словам, сотрудники правоохранительных органов попросили в соцсетях жителей помочь найти пулемет.

Местный житель добровольно выдал ПКМС, пояснив, что нашел его на 582 км трассы "Кавказ" близ села Яндаре.

Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

Ингушетия

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