Медведев утвердил меры по профилактике детских самоубийств

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об утверждении комплекса мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Там же размещен и сам "Комплекс мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних".

Среди прочего, комплекс мер предусматривает проведение в образовательных организациях субъектов РФ мероприятий для родителей "по формированию культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних", а также разработку методических рекомендаций "по профилактике суицидального поведения, выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних".

Предполагается также, что для несовершеннолетних будут проводиться мероприятия по развитию "позитивного мышления" и тренинги по "профилактике суицидальных настроений и формированию позитивного мировоззрения".

В образовательных организациях, согласно Комплексу мер, предполагается проведение "профилактической работы с обучающимися, направленной на формирование у них правосознания, положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, предупреждение аддиктивного и суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе с целью профилактики повторных суицидальных попыток".

Предусматривается проведение обучающих семинаров, лекций для педагогов, школьных врачей и педагогов-психологов, сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, других специалистов, занятых работой с несовершеннолетними, с участием врачей-психиатров по вопросам организации работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних с разъяснением факторов риска, поведенческих проявлений, алгоритма собственных действий.

Комплекс мер предусматривает мониторинг интернета "на предмет наличия материалов с информацией о способах совершения самоубийства и призывами к совершению самоубийства, в том числе с использованием автоматизированной системы мониторинга средств массовых коммуникаций".

В числе мер названы и рабочее взаимодействие с администрациями российских социальных сетей по пресечению распространения в интернете суицидального контента, блокирование сайтов с информацией о способах совершения самоубийства и призывами к совершению самоубийства.

Предусматривается мониторинг показателей смертности от самоубийств среди несовершеннолетних РФ в возрастных группах 5-9 лет, 10-14 лет, 15 -17 лет, а также "совершенствование мониторинга показателей, отражающих количество суицидальных попыток и смертность от самоубийств среди несовершеннолетних в РФ".

Комплекс мер также предусматривает разработку памятки для родителей по вопросам выявления ранних признаков суицидального поведения у несовершеннолетних.

Также предлагается разработать на основе обобщения лучших региональных практик методические рекомендации по реализации мероприятий по профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних, разработать типовую межведомственную программу по вопросам профилактики суицидального поведения у несовершеннолетних, разработать и реализовать межведомственные программы субъектов РФ по профилактике суицидального поведения.

Кроме того, должны быть подготовлены предложения по привлечению социально ориентированных НКО к работе над профилактикой суицидов и девиантного поведения несовершеннолетних, а также предложения по организации деятельности подразделений по профилактике суицидов и опасного поведения несовершеннолетних в структуре медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Согласно распоряжению премьера, федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию комплекса мер, поручено "осуществлять реализацию комплекса мер в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год"; "ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Минздрав России информацию о ходе реализации комплекса мер".

Минздраву России поручено "ежегодно, до 25 марта года, следующего за отчетным периодом, представлять в Минпросвещения России доклад о ходе реализации комплекса мер на основе информации, полученной от федеральных органов исполнительной власти.

В апреле этого года Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщала о росте числа случаев суицида несовершеннолетних в стране: если в 2017 году покончили с собой 692 подростка, то в 2018 году это число возросло до 788.