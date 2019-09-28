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Телеканалы изменили программы из-за кончины Марка Захарова

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские телеканалы в связи с кончиной режиссера и художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова внесли изменения в свою сетку вещания.

В частности, "Россия 1" в субботу покажет фильм Захарова и посвященные ему программы.

"В память о Марке Анатольевиче Захарове в программу телеканала "Россия" внесены изменения. Сегодня в эфире будут показаны фильм Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" и выпуск программы "Белая студия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК.

Как отметили в пресс-службе, великому мастеру будет посвящен и специальный выпуск сегодняшней программы "Привет, Андрей".

В свою очередь, пресс-служба НТВ сообщила, что телеканал также меняет программу. По ее данным, в позднем эфире выйдет документальный фильм памяти Захарова.

Марк Захаров скончался в субботу на 86-году жизни после продолжительной болезни. По данным источника "Интерфакса", его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Марк Захаров

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