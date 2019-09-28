Поиск

В РПЦ призвали тщательно продумать переход к четырехдневной рабочей неделе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU -В Русской православной церкви высказали мнение, что идея премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о переходе на четырехдневную рабочую неделю требует тщательной проработки.

"Вопросов здесь пока больше, чем ответов. Я думаю, что эта инициатива должна быть очень хорошо проработана для того, чтобы она получила поддержку населения и поддержку различных сегментов общества, в том числе, и молодежи", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его мнению, в стране и так достаточно выходных: "У человека есть право на месячный отпуск, плюс мы еще десять дней гуляем в январе, несколько дней в феврале в честь мужчин, в марте в честь женщин, в мае мы опять гуляем в честь 1 Мая, в честь 9 Мая - одних этих выходных набирается, наверное, еще на месяц".

На взгляд митрополита, может получиться так, что людей будут нагружать работой, но заставлять работать дистанционно.

Кроме того, считает он, может возникнуть такая ситуация, когда у мужа четырёхдневная рабочая неделя, у жены - пятидневная, дети тоже учатся в школе. "Вот чем тогда этот мужчина будет заниматься в свой дополнительный, навязанный ему выходной?" - задал вопрос иерарх.

"Я не говорю, что сама эта инициатива плохая - в идеале она, наверное, хорошая, но нужно получить ответы на все эти вопросы, прежде чем такая инициатива может быть внедрена", - резюмировал митрополит Иларион.

РПЦ

Новости

В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку

Что произошло за день: суббота, 28 сентября

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

РПЦ предложила молодежи давать выход своей сексуальной энергии в рамках семьи

РПЦ призвала тщательно продумать переход к четырехдневной рабочей неделе

В МЧС дали разъяснения по поводу курения на балконах

В МЧС дали разъяснения по поводу курения на балконах

Четырнадцать белух из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили к месту выпуска

В Приморье белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для отправки к месту выпуска

В Приморье белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для отправки к месту выпуска

Власти РФ не связывались с "Голосом Америки" на фоне проверки Госдумы

Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');