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Матвиенко сообщила о розыске 50 тысяч детей в год

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В России ежегодно пропадает около 50 тысяч детей и большинство из них удается отыскать живыми благодаря волонтерам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала это на оргкомитете первого Национального форума "Здоровье и безопасность детей".

"Не могу удержаться, чтобы не высказать огромные слова благодарности всем неравнодушным людям, волонтерам, которые по первому зову приезжают в регионы со всех уголков страны и начинают принимать участие в поисковых операциях", - добавила Матвиенко.

Живыми находят не всех, и часто это происходит из-за опоздания с началом поисков, тогда как счет иногда идет на часы и минуты, считает спикер. Ускорить поиски, по ее словам, позволит принятие законопроекта о праве полиции, не обращаясь в суд, использовать геолокацию для поиска пропавших людей. Поправки прошли два чтения.

Ранее в сентябре на совещании у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина было отмечено увеличение случаев исчезновения детей. В 2018 году следственные органы получили заявления о пропаже 13 683 несовершеннолетних, в январе-июне 2019 года - 8 383. Бастрыкин поручил публиковать информацию о разыскиваемых на СКР и распорядился изучить возможность по созданию базы ДНК родственников пропавших.

СКР Александр Бастрыкин Госдума Валентина Матвиенко

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