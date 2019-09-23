В СКР задумались о создании ДНК-базы родственников пропавших детей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам розыска несовершеннолетних, поручив изучить возможность создания базы ДНК-учета родственников пропавших без вести детей.

Об этом рассказала "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она добавила, что глава СКР поручил также проработать вопрос о создании на сайте ведомства раздела, который бы содержал актуальную информацию о разыскиваемых несовершеннолетних. "Такой блок, безусловно, будет способствовать повышенной информированности населения о пропавших детях, что может помочь их поиску", - сказала официальный представитель СКР.

По ее словам, на совещании была озвучена статистика, согласно которой в 2018 году в следственные органы поступили сообщения обисчезновении 13 тыс. 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 - 8 тыс. 383 детей.

Ранее в сентябре СКР сообщил о росте случаев пропажи малолетних детей в 2019 году. "Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей - свыше 6 тыс. 500 сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в СКР.

В комитете также обратили внимание, что подавляющее большинство таких случаев заканчивается благополучно - ребенка находят, чему способствует отработанный алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами, МЧС, волонтерами и добровольческими движениями.