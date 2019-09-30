Эксперты спрогнозировали рост цен в российских отелях после 1 октября

Фото: Александр Зеликов/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Закон о запрете в РФ хостелов в жилых домах вступает в силу 1 октября 2019 года. В результате к летнему сезону 2020 года вырастут цены на услуги гостиниц, а около 80 тысяч сотрудников хостелов потеряют работу, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом".

"Для туриндустрии в связи с этим законом ничего хорошего не случилось. А государство потеряет налоговые поступления - причем, как прямые, так и косвенные, например, от кафе, расположенных рядом с закрытыми хостелами. Для жильцов, может, стало и спокойнее, хотя я об этом не слышал", - сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Владимир Васильев выразил аналогичное мнение. "Государство понесет только убытки от принятого закона. Потеря рабочих мест, мест размещения, снижение социальной мобильности населения. Как следствие - повышение цен на гостиничные услуги, которое станет заметно к началу следующего туристического сезона", - сообщил он "Интерфаксу".

В частности, по словам Васильева, в 20 крупнейших туристических регионах будет потеряно 76,8 тыс. рабочих мест в 30,3 тыс. объектах. Возможные налоговые потери за год составят суммарно 15,5 млрд рублей.

"Кроме того, от закона пострадают гости Санкт-Петербурга и других регионов, особенно молодежь, студенты, люди со средним доходом. Закон действует в пользу крупного гостиничного бизнеса, который его и лоббировал. Крайне сложная ситуация возникнет в Крыму, Сочи и малых городах РФ", - считает он.

По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, наиболее тяжелая ситуация из-за закрытия хостелов складывается в Петербурге. "В целом у туристов будет меньше выбора. А для определенной целевой аудитории, в первую очередь, малобюджетной, это может быть критично", - сказал он. Прасов добавил, что в Петербурге, по неофициальной оценке, около 20-30% рынка занимают хостелы. "Многие из них появились на месте коммунальных квартир, которые предприниматели выкупали, вкладывались в них. Причем, жители дома зачастую были совершенно не против соседства с хостелом, потому что им, к примеру, убирали подъезд ", - отметил он.

В пресс-службе сервиса по бронированию отпускного жилья Tvil.ru "Интерфаксу" рассказали, что частным владельцам квартир и домов, сдающим их в аренду туристам для временного проживания, не стоит опасаться нововведения.

"Вот для тех, кто из квартир и жилых домов делает хостелы, отели или предоставлял вместе с квартирой некие услуги, например, питание, доставку почты, регулярную уборку, ничего хорошего не будет. То есть речь идет о запрете размещения в жилых помещениях (квартиры, жилые дома) именно гостиниц и о запрете предоставления в жилых помещениях многоквартирных домов гостиничных услуг", - рассказал основатель сервиса Алексей Черепахин.

По словам Барзыкина, большинство владельцев хостелов к закону уже подготовились - перепрофилировались либо перешли в другой юридический статус - будут сдавать помещения как квартиры. Но справиться с ситуацией получилось не у всех, кто-то просто продал свой бизнес, добавил бизнесмен.

Закон о хостелах

Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 15 апреля 2019 года, а его вступление в силу было перенесено на 1 октября для того, чтобы бизнес успел подготовиться к новым правилам. Данный документ вносит поправку в ст.17 Жилищного кодекса, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Таким образом, под запрет с 1 октября попадают хостелы и мини-отели, расположенные выше второго этажа дома или на втором этаже, но находящиеся над жилым помещением. Вне закона также окажутся хостелы на первом этаже, не оборудованные отдельным входом с улицы.

Норма, которая встретила очень неоднозначную реакцию на гостиничном рынке, была принята для защиты жильцов многоквартирных домов от неудобств, связанных с размещением в жилых домах хостелов. Ранее президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина сообщала, что закон напрямую коснется 80% хостелов в Петербурге и 40% в Москве, так как они расположены в жилом фонде.