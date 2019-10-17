Часть небольших отелей оказалась вне закона из-за запрета хостелов в жилых домах

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Малые гостиницы, расположенные в отдельно стоящих жилых домах, оказались вне закона и должны быть закрыты после вступления в силу 1 октября поправки в Жилищный кодекс об ограничении на размещение хостелов.

Департамент туризма Минэкономразвития после вступления в силу 1 октября поправки в Жилищный кодекс о запрете хостелов и гостиниц в жилых помещениях начал рассылать письма аккредитованным организациям, занимающимся классификацией отелей, с требованием о прекращении действий свидетельств о присвоении категории небольшим гостиницам такого рода.

Прекратить действие этих свидетельств аккредитованные организации обязаны до 15 октября, следует из письма, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса". В министерстве экономического развития агентству подтвердили, что разослали письма в связи с вступившими в силу изменениями в законодательство.

В департаменте туризма ведомства отметили, что с начала октября гостиничная деятельность будет запрещена во всех жилых помещениях, "даже если это отдельные здания в объектах жилого фонда, хотя им будет намного легче переоформить помещение в нежилое, нежели гостиницам в многоквартирных домах".

Гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов подтвердил "Интерфаксу", что Минэкономразвития имеет полное право требовать закрытия гостевых домов. "Министерство руководствуется законом, запрет вступил в силу, соответственно гостиницы в жилом фонде не могут быть классифицированы. Свидетельство отзывается, поскольку гостиница больше не может находиться в жилом фонде", - подчеркнул он.

Как напомнила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, поправки в Жилищный кодекс были разработаны из-за многочисленных жалоб жителей многоквартирных домов, недовольных соседством с гостиницами и хостелами в своих подъездах. Так же его поняли и участники рынка. "Поэтому в Санкт-Петербурге, где большинство малых средств размещения традиционно располагается в коммуналках многоквартирных домов, ждали от нововведения разрушительных последствий. А, например, в Крыму, где большинство хостелов и гостиниц расположено в отдельно стоящих зданиях, гостевых домах и виллах, на закон отреагировали спокойно", - пояснила Тюрина.

В РСТ подчеркивают, что малых средств размещения и без того не хватает, и они очень помогли и в Петербурге, и на Черноморском побережье, и в Москве во время проведения крупных мероприятий, например, Чемпионата мира про футболу-2018. Закрытие малых гостиниц, которые не переведены в жилой фонд, приведет к уходу с рынка множества бюджетных объектов размещения, наиболее востребованных туристами, предупреждают в РСТ.

Проблемы на местах

Владелец гостевого дома в Светлогорске Борис Бартфельд получил уведомление из центра сертификации, где он проходил классификацию. Он рассказал, что центре сертификации ООО "Калининградский Центр "Качество" зарегистрированы 40 похожих гостевых домов, в которых работают почти 270 сотрудников. "Всего в Калининградской области таких отелей больше 60 с общим числом сотрудников около 600 человек", - сказал он "Интерфаксу".

Бартфельд считает что закон касается только отелей и хостелов в многоквартирных домах, а требования к гостевым домам в отдельных зданиях неправомерны. "Мои юристы говорят, что Жилищный кодекс не имеет обратной силы. Из этого следует, что гостевые дома, которые подают на классификацию с 1 октября, не получат свидетельство, если они расположены в объектах жилого фонда. Но если свидетельство было получено ранее, а в моем случае это именно так, то до середины 2021 года мы имеем право на существование. После этого мы должны перейти в категорию объектов нежилого фонда, чтобы продолжить работу", — подчеркнул он.

"Я вынужден был предупредить своих сотрудников об увольнении и остановить бронирования на ноябрь, сейчас мы терпим убытки. Каким образом разрывать отношения с партнерами - непонятно. Ситуация критическая, это какое-то незаконное принуждение к ликвидации бизнеса", - добавил предприниматель.

Бартфельд рассказал, что обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей Калининградской области, председателю комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской областной Думы и министру культуры и туризма области. Ответов он пока не получил.

Закон о запрете хостелов в жилых домах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2019 года. Согласно поправке в ст.17 Жилищного кодекса, "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Теперь открыть новую организацию по предоставлению гостиничных услуг можно только в существующем нежилом фонде, либо оформив перевод жилого помещения в нежилое.