Члены банды получили длительные сроки за серию ограблений банков в Петербурге

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд признал виновными в бандитизме и разбое участников преступной группировки, которая в 2016 году совершала вооруженные нападения на офисы "Росгосстрах Банка" в Петербурге.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, лидер ОПГ Резиуан Бешкуров приговорен к 17 годам заключения, его сообщники Теймураз Биев, Анзор Бгажноков и Азамат Сакиев лишены свободы на 14, 12 и 11 лет соответственно. Наказание фигуранты дела будут отбывать в колонии строгого режима.

Суд установил, что в марте 2016 года Бешкуров создал и возглавил в Петербурге преступную группу для нападения на офисы ПАО "Росгосстрах Банк". Выбор объекта для грабежа был обусловлен слабой степенью защиты в офисах, отсутствием охраны, тем, что среди сотрудников банка преобладали женщины, и возможностью беспрепятственно проводить разведку перед налетом.

Фигуранты четко разрабатывали план каждого нападения, во время преступления применяли конспирацию, использовали огнестрельное оружие и газовый баллончик, угрожая сотрудникам банка.

Согласно сообщению судебной пресс-службы, банда совершила четыре разбойных нападения на офисы "Росгосстрах Банка" и готовилась к пятому, которое пресекли сотрудники полиции. Общий ущерб, нанесенный действиями ОПГ, составляет около 2 млн рублей.