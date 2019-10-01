Сколтех и ТУСУР занялись разработкой единого стандарта для "интернета вещей"

Стандарт позволит счетчикам и другим приборам учета общаться между собой "на одном языке"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) вступил в проект по разработке единого протокола передачи данных для интернета вещей, сообщает во вторник пресс-служба вуза.

"Одна из преград, которая стоит на пути активного развития интернета вещей, - несовместимость устройств и решений разных производителей. Возьмем для примера сферу ЖКХ. Сейчас на российском рынке представлено несколько моделей умных приборов учета. В них используются разные протоколы для передачи данных по радиоканалу, и в большинстве случаев они несовместимы. В итоге управляющие компании привязаны к конкретным поставщикам и решениям, а объединение устройств в единую сеть оказывается крайне затратной или вообще невыполнимой задачей", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы решить проблему несовместимости, необходимо создать открытые стандарты - их начал разрабатывать Центр компетенций НТИ по направлению "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" при Сколковском институте науки и технологий (Сколтех). Специалисты центра разрабатывают протокол Open UNB.

В частности, ТУСУР работает над алгоритмами приема сигналов и вопросами безопасности. Архитектура сети при работе систем интернета вещей состоит из большого количества устройств, передающих данные на базовую станцию. Эта станция обрабатывает данные и передает на сервер, где происходит их расшифровка и передача конкретному пользователю или какая-то дополнительная обработка.

"На каждом из этих этапов существуют угрозы безопасности. Злоумышленники могут попытаться получить доступ к данным, подменить их, поставить свою базовую станцию, подключиться к серверу и передать на него ложную информацию. Наша задача - на каждом этапе предусмотреть в протоколе такие решения по безопасности, чтобы сделать невозможными действия киберпреступников", - приведены в сообщении слова одного из участников проекта Евгения Рогожникова.

В настоящее время готова первая редакция проекта, идет его обсуждение профессиональным сообществом и параллельная доработка.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.