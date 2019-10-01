Медвежонок в красноярском заповеднике загнал туристов на скалу "Чертов палец"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Спасатели помогли спуститься со скалы трем посетителям красноярского заповедника "Столбы", куда их загнал медведь. Об этом сообщается в ежедневной сводке краевого госучреждения "Спасатель" во вторник.

Спасатели выехали с выдвижного поста заповедника в пригороде Красноярска после сообщения диспетчера службы "112" о том, что медведь загнал на скалу "Чертов палец" трех человек, которым требуется помощь в эвакуации и спасении.

"В ходе проведения аварийно-спасательных работ совместно с егерями заповедника, были сняты со скалы и эвакуированы три человека", - говорится в сообщении.

В заповеднике агентству "Интерфакс" пояснили, что пока не планируют ограничивать доступ туристов на свою территорию, поскольку это был единичный случай.

"Это произошло в охранной зоне, прилегающей к территории заповедника, и это был медвежонок, опыта нагулять жир в условиях тайги у него нет, поэтому и вышел к дачным участкам в поисках доступного пропитания перед спячкой. Но это разовый случай, в нынешнем году не зафиксировано ни одного инцидента встречи туристов с медведями на территории "Столбов", - сказал агентству замдиректора по охране заповедника Иван Кириллов.

Он также отметил, что данный случай произошел в вечернее время, днем медвежонок не выходит к людям, поэтому туристам рекомендуется не заходить на охраняемую природную территорию вечером.

Как сообщалось, в июле прошлого года заповедник "Столбы" закрывали для туристов на две с половиной недели в связи с участившимися случаями встречи медведей с людьми на популярных пешеходных маршрутах.

В конце мая нынешнего года власти региона издали приказ об отстреле 87 особей бурого медведя на территории Красноярского края в связи с увеличением их численности и угрозой жизни и здоровью людей. По данным регионального Минэкологии, численность популяции медведей в лесах Красноярского края за последние десять лет выросла с 9 тыс. до 27 тыс. особей.