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В Новокузнецке три человека погибли при пожаре на складе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на складе кровельных изделий в Центральном районе Новокузнецка (Кемеровская область), погибли три человека, еще один пострадал. В настоящее время пожар потушен.

"Три человека погибли, кем они являлись, пока неизвестно. Один человек пострадал, у него диагностированы рваные раны, откуда они появились, пока неизвестно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной медицины катастроф. Пострадавший госпитализирован, его жизни, по предварительным данным, ничего не угрожает.

В пресс-службе следственного управления СКР по Кузбассу уточнили, что после ликвидации пожара были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 28 и 30 лет, а также 62-летней женщины.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, в помещение складского помещение произошла утечка газа с последующим возгоранием. После того, как пожар был ликвидирован, спасатели вынесли из помещения три газовых баллона.

Новокузнецк Кемеровская область

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