Башкирский охотник подстрелил в лесу священника, приняв его за медведя

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Священник из Оренбургской области получил ранение из охотничьего ружья в башкирском лесу, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе республиканского МВД.

По словам информированного источника, священник находился в кустах, когда шедший мимо местный пенсионер с ружьем услышал там шум и выстрелил, приняв человека за крупного зверя. Священник был ранен в ногу, ему потребовалась госпитализация.

У охотника было разрешение на оружие и путевка, но свою вину он отрицать не стал. Что священник делал в лесу, собеседник агентства сказать затруднился.

По факту инцидента начата проверка, процессуальное решение будет принято после судебно-медицинской экспертизы.